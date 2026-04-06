161.04エンベロープ1%上限（10日間） 160.52ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.63現値 159.4410日移動平均 159.37一目均衡表・転換線 159.1221日移動平均 158.16一目均衡表・基準線 157.85エンベロープ1%下限（10日間） 157.72ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 156.74100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.17一目均衡表・雲（下限） 152.9