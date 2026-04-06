ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区）は６日、全国で相次ぐクマの目撃・被害報道を受け、自治体と連携して開設したクマ被害対策支援特集ページの取り組みと、寄付の広がりについて発表した。「さとふる」は、全国的に深刻化するクマ被害対策に取り組む自治体を支援する特集ページ「広がるクマ被害から地域を守る〜ふるさと納税でクマ対策を支援〜」を、昨年１１月２１日に