米大リーグで５日（日本時間６日）、日本人４投手が先発した。昨年７月１２日以来の“当たり日”で、ドジャース・佐々木朗希、カブス・今永昇太、メッツ・千賀滉大、ロッキーズ・菅野智之が先発した。内容は以下の通り。−佐々木朗希（対ナショナルズ）５回５安打６失点３四球５奪三振２本塁打−今永昇太（対ガーディアンズ）５回０／３、３安打１失点１四球４奪三振−千賀滉大（対ジャイアンツ）５回２／３、５安打２失