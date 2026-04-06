すり鉢なしで「すりごま」を作る 料理のアクセントになり、独特の香ばしさも加えてくれる「すりごま」。家に炒りごまはストックしてあるけれど、すりごまはない……。そんなときに便利な裏ワザをご紹介します。 使いたい分だけ「すりごま」を作るポリ袋に入れてつぶすだけ １.使いたい分量の炒りごまをポリ袋に入れます。 2.袋の上からめん棒を転がしてつぶしていきます。簡単にすりごまが完成。 実際に試した人も大絶賛