緊迫した状況が続く中東情勢をめぐり、高市総理大臣は国会でイラン首脳との会談を調整していることを明らかにしました。【映像】参院予算委員会の様子高市総理は「平和を取り戻す」ために外交努力を続けていると強調しました。立憲・小西洋之参議院議員「西側でイランとの信頼関係を持って交渉できるのは日本だけだというふうにいわれております。紛争拡大を止めるために首脳として全力で動くと」高市総理大臣「もうすでにイラ