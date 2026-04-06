それだけ意気込んでいるということか。「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」4月4日生放送回では、プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が露出度多めのタンクトップ姿で登場し、共演者たちやファンを沸かせた。【映像】マッチョ芸人のギリギリ衣装当番組は、文字通りカフェがコンセプト。この日から“2号店”としてリスタートした。冒頭、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「大翔はね、前回の