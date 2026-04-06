◇MLB ホワイトソックス3-0ブルージェイズ(日本時間6日、レート・フィールド)岡本和真選手のファインプレーにチームが歓喜です。MLB・ブルージェイズ公式Xが6日、この日のホワイトソックス戦での岡本選手のファインプレーを投稿しました。1回裏、無死2塁の場面。ホワイトソックスのオースティン・ヘイズ選手が打ったボールは打球速度91.2マイル(約147キロ)で岡本選手からやや離れた場所へ。すぐに反応し膝をつき一回転。そこからす