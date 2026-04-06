4月6日（現地時間4月5日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のアメリカン・エアラインズ・センターでダラス・マーベリックスと対戦した。 レイカーズは左ハムストリングのグレード2の肉離れによりルカ・ドンチッチが、左腹斜筋のグレード2の損傷により、オースティン・リーブスが欠場。ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイ