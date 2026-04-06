ＩＮＰＥＸは朝高後、値を消している。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限は、日本時間朝の時間外取引で１バレル＝１１５ドル台まで上昇した。中東情勢は緊迫化しており、トランプ米大統領は、イランが７日夜までにホルムズ海峡の開放に同意しなければ大規模攻撃を始める考えを表明した。同氏はＳＮＳに「火曜日、東部時間午後８時」と投稿。７日午後８時（日本時間８日午