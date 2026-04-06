午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２１、値下がり銘柄数は３８５、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、海運、精密機器、銀行など。値下がりで目立つのは鉱業、電気・ガス、陸運など。 出所：MINKABU PRESS