東洋紡は続伸している。同社はきょう午前１１時ごろ、２０２６～３０年度を対象とする中期経営計画を策定したと発表。最終年度となる３１年３月期通期の連結営業利益目標は４５０億円（２５年３月期実績は１６６億５３００万円）としている。 ３１年３月期通期の連結売上高目標は５０００億円（同４２２０億３２００万円）に設定。「事業ポートフォリオ改革」「未来への布石」「基盤づくり・強化」の３つの施策