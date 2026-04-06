Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、同バンドの2029年までのライブイベントの構想を発表した。 （関連：back number、Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism……国内総再生数100億回突破、今聴かれるアーティストの偉業） これは、4月5日に都内某所で行われたMrs. GREEN APPLEオフィシャルファンクラブ“Ringo Jam”の10周年記念イベント『PMGA SUMMIT about PHASE-3』にて発表されたもの。なお、本イベントの詳細は会員限定