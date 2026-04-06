約大さじ4杯の油でつくるかき揚げ【画像で見る】玉ねぎと桜えびの風味が絶妙にマッチ！「玉ねぎと桜えびのかき揚げ」ちょっぴり残った食材。何に使えばいいか悩んだ時は、かき揚げにすれば主役級のおかずに！かき揚げはバラバラになったり上級者向けのレシピのイメージがありますが、コツをつかめば大さじ4杯程度の油でおいしく作ることができます！市瀬悦子さん教えてくれたのは…▷市瀬悦子さん料理研究家。身近な素材に一