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サクラメント・キングス vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年4月6日（月）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 109 - 138 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのサクラメント・キングス対ロサンゼルス・クリッパーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズ