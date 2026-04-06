芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏が、J１百年構想リーグの月間ベストイレブンをセレクト！３月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。――◆――◆――雪もあり、とても寒い２月に開幕した百年構想リーグも、３月の日程が終了し折り返しが近づいてきた。３月のEASTでは鹿島が４連勝。王者の風格が漂う勝ち方で首位を走っている。一方、WESTは混