【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが5月13日にリリースするBlu-ray＆DVD『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』より、ジャケット写真、展開図、特典画像が解禁となった。 ■黒・黄色の配色をベースにしたシンプルなデザイン 本作には「CITRUS」「スターマイン」「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれたあらたなファンに、Da-iCEをより知ってもらうための“EntranCE（入口）”と位置付けた