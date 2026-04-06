オークワ [東証Ｐ] が4月6日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比36.8％増の19.7億円に拡大し、27年2月期も前期比6.4％増の21億円に伸びる見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の12.5億円となり、売上営業利益率は前年同期の1.8％→1.9％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース