6日13時現在の日経平均株価は前週末比632.71円（1.19％）高の5万3756.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは385、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を158.09円押し上げている。次いで東エレク が66.37円、ファストリ が49.08円、ＳＢＧ が44.25円、イビデン が32.11円と続く。 マイナス寄与度は5.53