6日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝159円62銭前後と、前週末午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円87銭前後と32銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース