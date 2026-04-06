プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は4日と5日、ホームで「ファイティングイーグルス名古屋」と対戦しました。 4日のGAME1を97ｰ83で勝利し、迎えた5日のGAME2。 ヴェルカは前半一時、14点差までリードを広げますが、相手の高さのあるインサイド攻撃で差を詰められ、6点リードで前半を折り返します。 後半もリズムをつかみ切れず、相手のスリーポイントに苦しみま