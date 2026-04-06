英旅行誌「ワンダーラスト（Wanderlust）」のウェブサイトは3月31日、「中国を訪れるとこれ以上ないほど驚く」との記事を掲載した。中国紙・環球時報が4月3日付で取り上げた。同記事は英国のニュースキャスター兼冒険家のベン・フォーゲル氏へのインタビューで構成されている。同氏は中国を訪れた理由について「以前からずっと行きたい場所リストに入っていた。短い期間、小さな場所を訪れるだけでは満足できなかった。現代の中国