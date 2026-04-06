5日のニューヨークの原油市場は原油価格の指標となるWTI原油先物価格が上昇し、一時、1バレル=115ドル台をつけました。これは、およそ1か月ぶりの高値水準です。アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の開放を迫る中、イラン側は強硬な姿勢を崩していないため、市場でも原油の供給への不安が広がっています。