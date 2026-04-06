都内の多くの公立小学校で入学式を迎えたきょう、荒川区で新1年生の児童が俳優の金子ゆいさんと一緒に横断歩道を渡り、通学する際の注意点を学びました。「手を挙げてー」けさ、荒川区の小学校では新小学1年生の5人が、尾久警察署の一日署長を務めた俳優の金子ゆいさんと一緒に横断歩道を渡り、通学する際の注意点を学びました。参加した児童「車とかに気をつけたい」保護者「子どもの目線に立ってまた1から学び直して、どういった