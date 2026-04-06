京都府南丹市で男子児童が行方不明となって、6日で2週間が経過した。いまだ発見には至っておらず、警察が捜索を続けている。安達結希さん（11）は3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に、行方が分からなくなった。3月29日には小学校から約3キロ離れた山中で、安達さんの通学かばんを親族が発見した。警察はこれまでに市内全域をのべ約640人態勢で捜索にあたっているが、重要な手掛かりはなく、捜索は難航している。安達さん