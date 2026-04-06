新たに公開された衛星画像には、米軍のF15E戦闘機の残骸が発見されたのと同じ場所に、円形のくぼみが写っている/Airbus（CNN）新たに公開された衛星画像には、3日にイラン中部で米軍のF15E「ストライクイーグル」の残骸が発見されたのと同じ場所に、円形のくぼみが写っている。エアバス社が公開したこの衛星画像は5日に撮影されたもの。くぼみの付近には白い車両2台が写っている。また、そばに数人が立っている様子も確認できる。C