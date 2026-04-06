タレントの松本明子（59）が6日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に“出演”。メールで夫で俳優の本宮泰風（54）へメッセージを寄せた。松本は同番組の月曜アシスタント。この日も出演を予定していたが、3日に自身のインスタグラムで自宅前で転倒し、左足関節脱臼骨折のため約1カ月入院することと当面の間の休業することを発表。これに伴い、番組アシスタントはしばらく休演となり、「マス