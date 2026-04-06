“町の名店の味を探求する”元dancyu編集長の植野広生が営む『植野食堂』。番組開始から6年目でリニューアル。町の食堂や洋食店の厨房に入り、“ふつうで美味しい”レシピを教わるスタイルはそのままにしながら、今回から新たにゲストを迎え、食の魅力をより深く味わっていく。初回ゲストは「食べ物の中でうなぎが一番好き」と話す、俳優・八嶋智人さん。リクエストは「うなぎ」と「おつまみ」が楽しめるお店だ。訪れたのは東高円