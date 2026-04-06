いつから使っているかわからない家のバスマット。水分の吸収が悪く、拭き切ったと思っても、気づいたら脱衣所の床がびちゃびちゃに。長ズボンを履こうとすれば、裾が濡れた床に接触して不愉快です。「もうこのバスマットも限界かな...。」そう感じてきたので買い換えることに。 あっという間に足がサラサラAmazonを眺めているとレックの「笑激SHOCK マジカルバスマット」を見つけました。あの「激落くん」のシリーズのようです。実