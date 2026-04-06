厚手のアウターを手放して、そろそろ本格的に春服にシフト。秋冬に活躍していた「黒」のアイテムは、これからの季節にはちょっぴり重いかも？ そこでおすすめしたいのが“グレー”。重たい印象を回避しながら、シックな雰囲気はキープできそうです。今回は、ミドル世代になじむ「ジャケット」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。 マニッシュな雰囲気漂うボンバージャケット 【ZARA】「