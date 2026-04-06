「俺は借りを作りたくない」そう言って、実家からの援助を頑なに拒む夫。 しかし家計に余裕があるわけではなく、筆者の知人Aさんはどうしても納得できません。そんな状況を変えたのは、父が放った“本当に強い人とは何か”を示す言葉でした。 親からの申し出に感謝 私の両親は地方に住んでおり、比較的経済的に余裕があります。結婚当初から、何かと援助をしてくれていました。私はそれを当たり前だとは思わず、両親にプレゼン