最近増えている“カラーコンシーラー”。ベーシックなコンシーラーには慣れていても、カラーとなると「難しそう」と感じてしまう人も少なくないはず。そんなハードルをやわらげてくれそうなのが、【3COINS（スリーコインズ）】の新作「コンシーラーパレット」です。実際に試してみると、使いやすさはもちろん、補整力の高さも実感。色味やなじみ方を、スウォッ