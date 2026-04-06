記事ポイント熱海温泉の高級旅館「熱海さんが」を対象にした運用ファンド始動SBI証券グループの出資とNBIホールディングスの運用が連携客室増室を伴う改修でラグジュアリー旅館へ価値向上 NBIホールディングスが、静岡県熱海温泉の高級温泉旅館「熱海さんが」を対象にしたファンド「NBI熱海インベストメント」の運用を開始しています。SBI証券グループの出資を受けながら、旅館の価値を高める改修と運用を進める点が特徴です