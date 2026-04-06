記事ポイントあいみパンが米粉100％グルテンフリーの「おむすびパン」を販売開始小麦粉不使用のもちもち食感と腹持ちの良さが魅力4種類から大幅拡充し楽天市場でも購入できる新ラインアップ あいみパンでは、米粉100％のグルテンフリー「おむすびパン」の販売が始まっています。おむすびのような形に仕上げた見た目の楽しさに加え、もちもち食感と選べる豊富な種類が魅力です。 「米粉100％ グルテンフリーのおむすびパ