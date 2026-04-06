記事ポイントやまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」を2026年4月2日から5月10日まで開催公式LINE登録者から抽選で100名に税込1,000円以上で使える500円クーポンを進呈新生活シーズンの普段の買い物を後押しする全店実施の応援企画 ファミリーファッションやまだい全店で、「春の新生活LINEで応援キャンペーン」が開催されています。新生活に必要な買い物を少しでもお得に楽しめるよう、LINE登録者向けにクーポンが当た