元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が、家族との沖縄旅行ショットを公開した。舞台「千と千尋の神隠し」の韓国・ソウル公演を１月から３月まで行っていた川栄が、５日までに自身のインスタグラムを更新。「お姉ちゃんと子供たちと沖縄旅行長い間韓国に行ってたのでなんでも買ってやる、好きなものを選べ！！と、特大の甘やかし」と記し、小さな手や砂浜での影など子どもと沖縄旅行のスナップをアップ。「子供たちにはたくさん