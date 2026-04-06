広島の森下暢仁投手が６日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加した。７日・巨人戦（マツダ）に先発予定の右腕は、ショートダッシュなどで最終調整。「とにかく粘り強くやれたら」と意気込んだ。前回登板の３月３１日・ヤクルト戦（神宮）は４回３安打ながら３失点。オスナにソロを献上するなど、敗戦投手になった。「全体的に良かったが、もったいない１球もあった」。巨人にはダルベックが新加入。開幕戦から全試