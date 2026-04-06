◇近畿学生野球春季リーグ第1節3回戦奈良学園大4―2大阪公立大（2026年4月6日大阪シティ信金スタジアム）奈良学園大が逆転勝利で開幕節の勝ち点1をもぎ取った。0―2で迎えた8回裏、先頭の北峯嵩流（4年＝奈良大付）が中前打で出塁。1死後、8番・石井颯真（4年＝八戸学院光星）の打席で代走・貝辻奏凪（3年＝奈良商工）が二盗に成功した。石井は空振り三振のボールを相手捕手が見失い振り逃げで1死一、三塁に。9番・川鯉