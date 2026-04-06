約9年ぶりのオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースしたDREAMS COME TRUEを、WOWOWが12ヶ月連続で特集する。【写真】DREAMS COME TRUEのライブ＆トーク写真がたっぷり吉田美和が世界屈指のミュージシャンたちと奏でたライブ『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』の放送・配信を皮切りに、DREAMS COME TRUE2人の撮り下ろしインタビューを交えながらニューアルバムを掘り下げていくスペシャルプログラ