大阪杯を制したクロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）はレースから一夜明けた6日、栗東トレセンの馬房で静養した。間宮助手は「（5日の）午後8時ぐらいに戻ってきました。元気ですね。めちゃくちゃ疲れている感じでもないし、東スポ杯2歳Sやダービー後のようなしんどさはないです」と様子を明かした。レースは移動するバスの中で見守った。「4コーナーぐらいからしか見れなかったけど、伸びてきたのは分かった