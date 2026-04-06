春の全国交通安全運動が4月6日からはじまり、徳島市の国道には、安全運転を呼び掛ける恒例の「人の波」ができました。中央署で行われた開始式で、前川伸二署長が「管内は今年すでに3人が亡くなり、大変厳しい状況。交通安全の実現には、みなさんの協力が必要だ」と、集まったボランティアや企業関係者約150人を激励しました。この後、参加者は国道で約300mの「人の波」を作り、幟旗やハンドプレートでドライバーに安全