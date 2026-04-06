女優高宗歩未（32）が6日、Xを更新。第1子出産を発表した。高宗は「この度、新しい家族を迎えることができました。母子ともに無事に過ごしており、この日を迎えられましたのも、日頃より応援してくださる皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さまのお支えあってのことと、心より感謝しております」と、手をつなぐショットとともに報告。「まだ慣れないことも多い日々ではありますが、これからは母として、そして俳優として、