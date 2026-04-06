X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもなく気が利くわんこの姿。その姿は記事執筆時点で309万6000回を超えて表示されており、「す、すごい…！！！」「なんて賢い子なの」「いい子すぎる！！」などのコメントの他、12万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：赤ちゃんのズボンを脱がしていたら『世界一賢いと言われる犬』が…気が利き過ぎている『まさかの光景』】 赤ちゃんのズボンを脱がしていたら… X