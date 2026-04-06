「共鳴」＆「共創」をテーマに、次々とアクションを展開する「ヱビスビール」。このアプローチが奏功し、プレミアムビール市場が苦戦するなか昨年もエビスは105％と売上を伸ばしている。サッポロビールでは顧客との重要接点である飲食店での体験価値向上へ、新たな取り組みを開始した。実績を押し上げたのは、新たなユーザーの獲得だ。昨年に展開した漫画家・荒木飛呂彦氏とのコラボによるデザイン缶の購入者のうち、ヱビスブ