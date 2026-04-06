4日(現地時間)に行われたFAカップ準々決勝マンチェスター・シティ戦で、リヴァプールは0-4で敗れた。ハットトリックを達成したアーリング・ハーランドをはじめとしたシティの攻撃陣を止められず、力の差を見せつけられての完敗だった。この結果によって、指揮官であるアルネ・スロット監督は現地メディアからの厳しい批判に晒されているが、サポーターの間ではチームの牽引役であるドミニク・ショボスライに対して厳しい目が向けら