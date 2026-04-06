レアル・マドリード、そしてフランス代表のレジェンドであるジネディーヌ・ジダン氏が、次期フランス代表監督に就任することに合意したと『as』が伝えた。現職のディディエ・デシャン監督は、今夏のW杯終了後に退任する意向をすでに発表している。後任がジダン氏であれば、異論をはさむ者は少ないと思われる。しかしジダン氏の監督キャリアは決して長くはなく、レアル・マドリードで下部組織を経て2回にわたり指揮を執ったのみとな