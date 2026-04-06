FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4の大敗を喫し、大会から姿を消したリヴァプール。インターナショナルウィーク前のブライトン戦も1-2と敗れており、よくない流れが続いている。キャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクは、FA杯では一部のチームメイトが「諦めたように見えた」と懸念、試合後に選手たちで緊急会議をしたと明かした。『THE Sun』が伝えている。「どうすれば状況を好転させられるか考えているところ