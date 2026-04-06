ジャルパックは、JAL国内ダイナミックパッケージで「JALunLun 新生活＆春旅応援キャンペーン」を3月25日午前10時から4月6日午後11時57分まで実施している。最大2万円割引となるクーポンを配布している。他の割引クーポンとも併用可能。旅行期間は4月1日から7月17日まで。東京発着の旅行代金の一例は、札幌2日間（2名1室、ホテルJALシティ札幌 中島公園泊）が20,600円から、沖縄2日間（4名1室、ホテル日航アリビラ泊）が41,000円か