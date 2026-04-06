auコマース&ライフは、「au PAY マーケット」で「ポイント超超祭」を4月7日～4月14日まで開催する。 同キャンペーンでは、購入金額に応じて最大7%をPontaポイント（au PAY マーケット限定）で還元する。還元率は5000円以上の購入で2%となり、Pontaパス会員の場合は8000円以上の購入で3%、1万円以上で4%、2万円以上で5%、4万円以上で6%、7万円以上で7%が適用される。なお、還元上限は50