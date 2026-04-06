お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が5日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが地元の神社の祭りで天狗役を務めたことを報告した。この日、小原は「誠希千 11さい」と切り出し、天狗の面をつけた誠希千くんの写真を公開。祭りが行われた神社について「何十年もじーじがボランティアで守りをしている地元の神社」と説明し、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木も「同じ年の頃天狗を経験したそうです」と明かした