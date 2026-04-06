タレントの辻希美が5日に自身のアメブロを更新。家族でピクニックへ行ったことを報告した。この日、辻は「今日はピクニックへ行きました」と報告し、屋外で楽しむ家族の様子を公開。「ご飯はコンビニで買って」と明かし、購入した商品を写真とともに紹介した。続けて、三男・幸空（こあ）くんについて「こあはパパと汗だくになって遊んで楽しそぉーだった」と報告。「私と夢はベビーカーでお散歩したりシートの上でハイハイ練習し